Leider Riascos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leider Riascos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leider Riascos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leider Riascos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leider Riascos 4 Temmuz 2000 tarihinde Puerto López şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Léider Andrés Riascos Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leider Riascos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leider Riascos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Leider Riascos'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leider Riascos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leider Riascos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leider Riascos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leider Riascos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Deportes Tolima

Leider Riascos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leider Riascos şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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