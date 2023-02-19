Julian Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Quinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Quinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Quinones 5 Kasım 1989 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julián Alveiro Quiñónes García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Quinones Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Quinones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Julian Quinones'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Quinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Quinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julian Quinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Quinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Deportes Tolima

Julian Quinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Quinones şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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