Brayan Gil Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Gil Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Gil Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Gil Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Gil Hurtado 28 Haziran 2001 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. El Salvador,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Alexander Gil Hurtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Gil Hurtado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Brayan Gil Hurtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Gil Hurtado'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Gil Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Gil Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Gil Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Gil Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Brujos MC

1 Temmuz 2017 yılında CD San Pablo

31 Aralık 2017 yılında Brujos MC

1 Temmuz 2018 yılında FAS

17 Ocak 2020 yılında KAA Gent U21

4 Ağu 2020 yılında FAS

1 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2021 yılında FAS

2 Ocak 2022 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Brayan Gil Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Gil Hurtado şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Brayan Gil Hurtado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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