Alvaro Melendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Melendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Melendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Melendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Melendez 28 Ocak 1997 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro José Meléndez Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Melendez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Alvaro Melendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Melendez'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Melendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Melendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Melendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Melendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Pereira

1 Ocak 2019 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

Alvaro Melendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Melendez şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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