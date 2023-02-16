Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre 7 Ekim 2003 tarihinde Vera Cruz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da André Dhominique Queiroz Santiago da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 30 Eylül 2027 tarihinde bitmektedir.

Andre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında EC Bahia U20

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Andre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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