Vitor Jacare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Jacare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Jacare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Jacare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Jacare 24 Ekim 1999 tarihinde Caririaçu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Vitor Silva Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Jacare Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES TajAgency yapmaktadır. Vitor Jacare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Vitor Jacare'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitor Jacare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jacare_10/

Vitor Jacare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor Jacare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitor Jacare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Jacare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2020 yılında Ceará SC

22 Mart 2022 yılında EC Bahia

Vitor Jacare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Jacare şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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