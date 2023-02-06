Lucas Mugni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mugni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Mugni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Mugni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Mugni 12 Ocak 1992 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Andrés Mugni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Mugni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Lucas Mugni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Mugni'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Mugni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Mugni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Mugni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Mugni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CA Colón

16 Ocak 2014 yılında Flamengo

6 Temmuz 2015 yılında Newell's

30 Haziran 2016 yılında Flamengo

15 Mart 2017 yılında R. Majadahonda

1 Temmuz 2017 yılında CD Everton

1 Temmuz 2018 yılında Lanús

1 Ocak 2019 yılında Oriente P.

24 Ocak 2020 yılında Sport Recife

29 Ocak 2021 yılında Gençlerbirliği

16 Temmuz 2021 yılında EC Bahia

Lucas Mugni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Mugni şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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