Kanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kanu 7 Mart 1997 tarihinde Duque de Caxias şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Hugo Soares dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kanu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. Kanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kanu'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Botafogo

28 Şubat 2019 yılında Cabofriense

22 Nisan 2019 yılında Botafogo

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Kanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kanu şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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