Matheus Bahia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Bahia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Bahia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Bahia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Bahia 11 Ağu 1999 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Bahia Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Bahia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Matheus Bahia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Matheus Bahia'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Bahia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Bahia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matheus Bahia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Bahia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında EC Bahia

Matheus Bahia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Bahia şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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