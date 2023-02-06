Ricardo Goulart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Goulart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Goulart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Goulart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Goulart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Goulart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ricardo Goulart

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Goulart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Goulart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Goulart 5 Haziran 1991 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya,Çin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Goulart Pereira / 高拉特 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Goulart Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Ricardo Goulart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Goulart'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Goulart Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ricardogoulart11/

http://www.facebook.com/ricardogoulart/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Ricardo Goulartboyu ve yaşı kaç

Ricardo Goulart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Goulart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ricardo Goulart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Goulart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2010 yılında Inter B

31 Aralık 2010 yılında Santo André

3 Ocak 2011 yılında Internacional

31 Aralık 2011 yılında Santo André

1 Ocak 2012 yılında Coimbra-MG

2 Ocak 2012 yılında Goiás EC

31 Aralık 2012 yılında Coimbra-MG

1 Ocak 2013 yılında Cruzeiro

13 Ocak 2015 yılında GZ Evergrande

15 Ocak 2019 yılında Palmeiras

18 Haziran 2019 yılında GZ Evergrande

19 Haziran 2019 yılında GuaZ FC Res.

1 Ocak 2020 yılında GZ Evergrande

19 Temmuz 2020 yılında HB FC

13 Kasım 2020 yılında GuaZ FC

11 Ocak 2022 yılında Santos FC

4 Ağu 2022 yılında EC Bahia

Ricardo Goulart kimdir

Ricardo Goulart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Goulart şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Ricardo Goulart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 20 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricardo Goulart nereli

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