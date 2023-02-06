Patrick Verhon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Verhon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Verhon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Verhon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Verhon 8 Eylül 2004 tarihinde Serra şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick Verhon Pertel Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Verhon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Patrick Verhon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Verhon'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Verhon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick Verhon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Verhon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Verhon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında EC Bahia U20

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Patrick Verhon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Verhon şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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