Thaciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thaciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thaciano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thaciano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thaciano 12 Mayıs 1995 tarihinde Campina Grande şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thaciano Mickael da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thaciano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Thaciano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 28 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Thaciano'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thaciano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/silvathaciano/

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Thaciano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thaciano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Thaciano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thaciano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2015 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2015 yılında CA Porto

28 Ocak 2016 yılında Boa Esporte

3 Haziran 2016 yılında Santos B

1 Ocak 2017 yılında Santos FC

10 Mayıs 2017 yılında Boa Esporte

8 Ocak 2018 yılında Grêmio

27 Haziran 2019 yılında Boa Esporte

28 Haziran 2019 yılında Grêmio

1 Nisan 2021 yılında EC Bahia

12 Temmuz 2021 yılında Grêmio

28 Temmuz 2021 yılında Altay SK

30 Haziran 2022 yılında Grêmio

Thaciano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thaciano şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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