Gabriel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Xavier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Xavier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Xavier 6 Mayıs 2001 tarihinde Andradina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Lhman Xavier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Xavier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Xavier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Xavier'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Xavier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Xavier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Xavier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Xavier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Famalicão U23

30 Haziran 2020 yılında Mirassol-SP

1 Ekim 2020 yılında EC Bahia U20

1 Haziran 2021 yılında EC Bahia B

1 Şubat 2022 yılında EC Bahia

Gabriel Xavier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Xavier şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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