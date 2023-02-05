Yago Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yago Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yago Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yago Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yago Felipe 3 Şubat 1995 tarihinde Limoeiro do Norte (CE) şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yago Felipe da Costa Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yago Felipe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Yago Felipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yago Felipe'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yago Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yago Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yago Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yago Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Botafogo U17

1 Temmuz 2012 yılında Esp. Juvenil A

1 Ocak 2013 yılında Figueirense FC

1 Haziran 2017 yılında EC Vitória

9 Nisan 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında EC Vitória

17 Ocak 2020 yılında Fluminense

Yago Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yago Felipe şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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