Nicolas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Acevedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Acevedo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Acevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Acevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Acevedo 14 Nisan 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Brian Acevedo Tabárez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Acevedo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Nicolas Acevedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Acevedo'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Acevedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CachaAcevedo

http://instagram.com/cachaacevedo/

Nicolas Acevedoboyu ve yaşı kaç

Nicolas Acevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Acevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Acevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Acevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Liverpool FC

2 Mart 2020 yılında New York City

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

31 Aralık 2023 yılında New York City

Nicolas Acevedo kimdir

Nicolas Acevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Acevedo şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liverpool FC Montevideo (2011-2018)

Nicolas Acevedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Acevedo nereli

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