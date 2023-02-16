Cauly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cauly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cauly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cauly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cauly 15 Eylül 1995 tarihinde Porto Seguro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Cauly Oliveira Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cauly Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Cauly, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Cauly'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Cauly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cauly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cauly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cauly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2012 yılında 1.FC Köln U19

30 Temmuz 2014 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2017 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2019 yılında Paderborn

13 Ocak 2020 yılında Ludogorets

3 Şubat 2023 yılında EC Bahia

Cauly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cauly şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Rot-Weiß Dünstekoven (2006-), 1.Jugend-Fußball-Schule Köln (-2010), 1.FC Köln (2010-07/2014)

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