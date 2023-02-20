Brandt Bronico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandt Bronico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandt Bronico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandt Bronico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandt Bronico 20 Haziran 1995 tarihinde Westminster, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brandt James Bronico şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandt Bronico Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 18 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Brandt Bronico'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brandt Bronico Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bronibro13/

Brandt Bronico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandt Bronico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brandt Bronico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandt Bronico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında Carolina Dynamo

31 Temmuz 2013 yılında NCFJ

1 Ağustos 2013 yılında Charlotte 49ers

1 Mayıs 2014 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2014 yılında Charlotte 49ers

1 Mayıs 2015 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2015 yılında Charlotte 49ers

1 Mayıs 2016 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2016 yılında Charlotte 49ers

13 Ocak 2017 yılında Chicago

12 Mayıs 2017 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2017 yılında Chicago

18 Aralık 2020 yılında Charlotte

17 Mart 2021 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2021 yılında Charlotte

Brandt Bronico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandt Bronico şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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