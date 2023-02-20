Hamady Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamady Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamady Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamady Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamady Diop 6 Haziran 2002 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamady Diop Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wöchmaker yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Hamady Diop'nin Charlotte FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamady Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamady Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Clemson Tigers
21 Aralık 2022 yılında Charlotte
Hamady Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamady Diop şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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