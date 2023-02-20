Kristijan Kahlina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Kahlina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Kahlina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristijan Kahlina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kristijan Kahlina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Kahlina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristijan Kahlina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Kahlina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Kahlina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Kahlina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Kahlina 24 Temmuz 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Kahlina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Kristijan Kahlina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Kahlina'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Kahlina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kahlina_k/

Kristijan Kahlina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Kahlina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kristijan Kahlina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Kahlina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2009 yılında Din. Zagreb U19

4 Şubat 2011 yılında NK Vinogradar

26 Temmuz 2013 yılında NK Lucko

1 Temmuz 2015 yılında FC Koper

5 Eylül 2016 yılında HNK Gorica

1 Mart 2021 yılında Ludogorets

31 Mayıs 2021 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

1 Ocak 2022 yılında Charlotte

Kristijan Kahlina kimdir

Kristijan Kahlina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Kahlina şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Zagreb (2004-2011)

Kristijan Kahlina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristijan Kahlina nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Daniel Hermansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hermansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Hermansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hermansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Norheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Norheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Degenek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Degenek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Degenek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Degenek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!