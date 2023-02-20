Kristijan Kahlina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Kahlina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Kahlina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Kahlina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Kahlina 24 Temmuz 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Kahlina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Kristijan Kahlina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Kahlina'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristijan Kahlina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kahlina_k/

Kristijan Kahlina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Kahlina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kristijan Kahlina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Kahlina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2009 yılında Din. Zagreb U19

4 Şubat 2011 yılında NK Vinogradar

26 Temmuz 2013 yılında NK Lucko

1 Temmuz 2015 yılında FC Koper

5 Eylül 2016 yılında HNK Gorica

1 Mart 2021 yılında Ludogorets

31 Mayıs 2021 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

1 Ocak 2022 yılında Charlotte

Kristijan Kahlina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Kahlina şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristijan Kahlina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Zagreb (2004-2011)

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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