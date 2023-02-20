Brandon Cambridge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Cambridge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Cambridge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brandon Cambridge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brandon Cambridge 9 Şubat 2002 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brandon Cambridge Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Cambridge'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Brandon Cambridge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brandon Cambridge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Portland Pilots
21 Aralık 2022 yılında Charlotte
Brandon Cambridge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brandon Cambridge şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.