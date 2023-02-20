Bill Tuiloma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bill Tuiloma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bill Tuiloma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bill Tuiloma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bill Tuiloma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bill Tuiloma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bill Tuiloma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bill Tuiloma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bill Tuiloma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bill Tuiloma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bill Tuiloma 27 Mart 1995 tarihinde Otahuhu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yeni Zelanda,Samoa uyrukludur.Gerçek adı da Bill Poni Tuiloma şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bill Tuiloma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bill Tuiloma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bill Tuiloma'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bill Tuiloma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bill Tuiloma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bill Tuiloma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bill Tuiloma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Asia-Pacific FA

1 Temmuz 2011 yılında Waitakere Utd.

1 Ocak 2012 yılında Birkenhead Utd.

27 Temmuz 2013 yılında Marsilya B

20 Temmuz 2015 yılında Marsilya

30 Ağustos 2015 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2016 yılında Marsilya

26 Temmuz 2017 yılında Portland

4 Ağustos 2017 yılında Portland 2

30 Kasım 2017 yılında Portland

4 Mayıs 2018 yılında Portland 2

30 Kasım 2018 yılında Portland

8 Mart 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Portland

16 Şubat 2023 yılında Charlotte

Bill Tuiloma kimdir

Bill Tuiloma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bill Tuiloma şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Bill Tuiloma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 4 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bill Tuiloma nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Salim Nkubiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Nkubiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salim Nkubiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Nkubiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carles Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carles Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Strannegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Strannegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!