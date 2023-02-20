Bill Tuiloma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bill Tuiloma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bill Tuiloma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bill Tuiloma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bill Tuiloma 27 Mart 1995 tarihinde Otahuhu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yeni Zelanda,Samoa uyrukludur.Gerçek adı da Bill Poni Tuiloma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bill Tuiloma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bill Tuiloma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bill Tuiloma'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bill Tuiloma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bill Tuiloma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bill Tuiloma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bill Tuiloma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Asia-Pacific FA

1 Temmuz 2011 yılında Waitakere Utd.

1 Ocak 2012 yılında Birkenhead Utd.

27 Temmuz 2013 yılında Marsilya B

20 Temmuz 2015 yılında Marsilya

30 Ağustos 2015 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2016 yılında Marsilya

26 Temmuz 2017 yılında Portland

4 Ağustos 2017 yılında Portland 2

30 Kasım 2017 yılında Portland

4 Mayıs 2018 yılında Portland 2

30 Kasım 2018 yılında Portland

8 Mart 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Portland

16 Şubat 2023 yılında Charlotte

Bill Tuiloma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bill Tuiloma şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Bill Tuiloma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 4 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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