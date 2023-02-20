Joseph Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joseph Mora kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joseph Mora ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joseph Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joseph Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Mora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Mora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Mora 15 Ocak 1993 tarihinde Alajuela şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Martín Mora Cortés şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Mora Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMR SG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 14 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Joseph Mora'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Mora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joseph_moracr/

Joseph Mora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Mora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Joseph Mora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Mora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Belén

1 Temmuz 2012 yılında CS Uruguay

1 Temmuz 2013 yılında Belén

5 Şubat 2015 yılında Saprissa

7 Mart 2018 yılında D.C. United

14 Aralık 2021 yılında Charlotte

Joseph Mora kimdir

Joseph Mora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Mora şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Joseph Mora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosta Rika takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joseph Mora nereli

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