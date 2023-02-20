Nuno Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nuno Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nuno Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nuno Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nuno Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuno Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuno Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuno Santos 2 Mart 1999 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Nuno Miguel Valente Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuno Santos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team of Future yapmaktadır. Nuno Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nuno Santos'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nuno Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nunosantos77/

Nuno Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuno Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nuno Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuno Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Porto A.

1 Temmuz 2010 yılında Boavista CJ

1 Temmuz 2012 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2016 yılında Benfica U19

3 Şubat 2017 yılında Belenenses U19

30 Haziran 2017 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2017 yılında Benfica B

29 Ocak 2020 yılında Moreirense

31 Temmuz 2020 yılında Benfica B

1 Ağustos 2020 yılında Benfica

18 Ağustos 2020 yılında Boavista

30 Haziran 2021 yılında Benfica

11 Temmuz 2021 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2022 yılında Benfica

4 Ağustos 2022 yılında Charlotte

Nuno Santos kimdir

Nuno Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuno Santos şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boavista FC, FC Porto, SL Benfica

Nuno Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nuno Santos nereli

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