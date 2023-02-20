Jaylin Lindsey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaylin Lindsey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaylin Lindsey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaylin Lindsey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaylin Lindsey 27 Mart 2000 tarihinde Charlotte, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jaylin Chad Lindsey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaylin Lindsey Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaylin Lindsey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 12 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Jaylin Lindsey'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaylin Lindsey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JaylinLindsey

http://www.instagram.com/jaylinlindsey/

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Jaylin Lindsey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaylin Lindsey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jaylin Lindsey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaylin Lindsey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kansas Academy

6 Mayıs 2016 yılında Swope Park

30 Kasım 2016 yılında Kansas Academy

1 Ocak 2018 yılında Kansas City

7 Mart 2019 yılında Swope Park

30 Kasım 2019 yılında Kansas City

12 Aralık 2021 yılında Charlotte

Jaylin Lindsey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaylin Lindsey şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jaylin Lindsey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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