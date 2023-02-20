Derrick Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Derrick Jones kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Derrick Jones ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Derrick Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Derrick Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derrick Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derrick Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derrick Jones 3 Mart 1997 tarihinde Bantama şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Derrick Jones Amaniampong şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derrick Jones Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Derrick Jones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Derrick Jones'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Derrick Jones Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/derrickjones03

Derrick Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derrick Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Derrick Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derrick Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2015 yılında Bethlehem Steel

27 Temmuz 2016 yılında Philadelphia

14 Nisan 2017 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2017 yılında Philadelphia

16 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2018 yılında Philadelphia

8 Mayıs 2019 yılında Nashville

9 Mayıs 2019 yılında Nashville SC

31 Aralık 2019 yılında Nashville

21 Ocak 2021 yılında Houston

9 Mart 2022 yılında Charlotte

Derrick Jones kimdir

Derrick Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derrick Jones şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Junior Lone Star FC, Philadelphia Union (-2015)

Derrick Jones Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Derrick Jones nereli

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