Harrison Afful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Afful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Afful adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Afful Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Afful 24 Temmuz 1986 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Afful Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Harrison Afful, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 17 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Harrison Afful'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Harrison Afful Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Afful isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Harrison Afful Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Afful futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Asante Kotoko

30 Haziran 2009 yılında Feyenoord Ghana

24 Ağustos 2009 yılında Esperance

30 Temmuz 2015 yılında Columbus Crew

17 Aralık 2021 yılında Charlotte

Harrison Afful Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Afful şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Harrison Afful Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Feyenoord Academy Ghana

Gana takımında 2 numaralı formasıyla 9 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 83 maçta 0 gol atmıştır.

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