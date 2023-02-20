George Marks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Marks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Marks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Marks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Marks 10 Kasım 1999 tarihinde Raleigh, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Marks Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. George Marks'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

George Marks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/georgemarks_24

George Marks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Marks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Marks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Marks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2017 yılında North Carolina

30 Kasım 2017 yılında NCFC Academy

14 Aralık 2017 yılında North Carolina

31 Temmuz 2018 yılında NCFC Academy

1 Ağustos 2018 yılında Clemson Tigers

13 Mayıs 2021 yılında NCFC U23

1 Ağustos 2021 yılında Clemson Tigers

11 Ocak 2022 yılında Charlotte

George Marks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Marks şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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