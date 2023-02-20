Brian Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Romero 11 Mayıs 2006 tarihinde Concord, North Carolina şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Brian Carmona Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Romero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Romero'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Brian Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CLTFC Academy

3 Ağustos 2022 yılında Charlotte

Brian Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Romero şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Brian Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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