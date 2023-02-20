Adam Armour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Armour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Armour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Armour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Armour 27 Eylül 2002 tarihinde Burlington, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Armour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Adam Armour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 29 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Armour'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Armour Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/armouradam

http://www.instagram.com/aearmour/

Adam Armour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Armour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adam Armour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Armour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2019 yılında North Carolina

30 Kasım 2019 yılında NCFC Academy

17 Ocak 2020 yılında North Carolina

14 Temmuz 2020 yılında NCFC Academy

15 Temmuz 2020 yılında Nürnberg U19

29 Haziran 2021 yılında Charlotte

17 Temmuz 2021 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2021 yılında Charlotte

Adam Armour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Armour şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Adam Armour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.