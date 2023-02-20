Jan Sobocinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sobocinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Sobocinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Sobocinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Sobocinski 20 Mart 1999 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Sobociński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Sobocinski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Jan Sobocinski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Sobocinski'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Sobocinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Sobocinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Sobocinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Sobocinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında LKS Lodz

21 Ocak 2018 yılında Gryf Wejherowo

30 Haziran 2018 yılında LKS Lodz

1 Temmuz 2021 yılında Charlotte

8 Temmuz 2021 yılında LKS Lodz

31 Aralık 2021 yılında Charlotte

Jan Sobocinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Sobocinski şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Sobocinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ŁKS Łódź

Polonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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