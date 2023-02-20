Nathan Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Byrne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Byrne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Byrne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Byrne 5 Haziran 1992 tarihinde St Albans şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Nathan William Byrne şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Byrne Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Nathan Byrne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Byrne'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nathan Byrne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NathanByrne_

http://www.instagram.com/mrbovv/

Nathan Byrne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Byrne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nathan Byrne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Byrne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Tottenham Res.

10 Şubat 2011 yılında Brentford

31 Mayıs 2011 yılında Tottenham Res.

28 Temmuz 2011 yılında Bournemouth

22 Şubat 2012 yılında Tottenham Res.

24 Eylül 2012 yılında Crawley Town

7 Ocak 2013 yılında Tottenham U21

28 Mart 2013 yılında Swindon Town

31 Mayıs 2013 yılında Tottenham U21

9 Temmuz 2013 yılında Swindon Town

1 Eylül 2015 yılında Wolverhampton

31 Ağustos 2016 yılında Wigan

9 Ocak 2017 yılında Charlton Ath

31 Mayıs 2017 yılında Wigan

10 Eylül 2020 yılında Derby

4 Ağustos 2022 yılında Charlotte

Nathan Byrne kimdir

Nathan Byrne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Byrne şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St Albans City

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Nathan Byrne nereli

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