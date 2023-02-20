Ben Bender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Bender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Bender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Bender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Bender 7 Mart 2001 tarihinde Baltimore, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Bender şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Bender Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Ben Bender, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Bender'nin Charlotte FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Bender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Bender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ben Bender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Bender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Baltimore U19

1 Ağustos 2020 yılında Maryland

11 Ocak 2022 yılında Charlotte

Ben Bender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Bender şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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