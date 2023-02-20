Guzman Corujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guzman Corujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guzman Corujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guzman Corujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guzman Corujo 2 Ağustos 1996 tarihinde Rodríguez şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Guzmán Corujo Bríccola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guzman Corujo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ariel Krasouski yapmaktadır. Guzman Corujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guzman Corujo'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guzman Corujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GuzmanCorujo14

http://www.instagram.com/corujoguzman/

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Guzman Corujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guzman Corujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guzman Corujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guzman Corujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Nacional

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Charlotte

Guzman Corujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guzman Corujo şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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