Pablo Sisniega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Sisniega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Sisniega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Sisniega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Sisniega 7 Temmuz 1995 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Eduardo Sisniega Fink şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Sisniega Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Pablo Sisniega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 12 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Sisniega'nin Charlotte FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Sisniega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pablosisniega23

http://www.instagram.com/pablosisniega/

Pablo Sisniega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Sisniega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Sisniega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Sisniega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Delco Acad.

1 Temmuz 2012 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2014 yılında Real Sociedad B

18 Şubat 2019 yılında LAFC

12 Aralık 2021 yılında Charlotte

Pablo Sisniega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Sisniega şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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