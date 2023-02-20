Vinicius Mello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Mello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Mello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Mello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Mello 19 Ağustos 2002 tarihinde Sapucaia do Sul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vinicius Silveira de Mello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Mello Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinicius Mello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius Mello'nin Charlotte FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vinicius Mello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vini_mello02/

Vinicius Mello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinicius Mello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vinicius Mello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Mello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Internacional

1 Ocak 2022 yılında Charlotte

Vinicius Mello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Mello şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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