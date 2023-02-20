Adilson Malanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adilson Malanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adilson Malanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adilson Malanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adilson Malanda 29 Ekim 2001 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adilson Malanda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Compensation yapmaktadır. Adilson Malanda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adilson Malanda'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Adilson Malanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adilson Malanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adilson Malanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adilson Malanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nîmes B

1 Temmuz 2021 yılında Rodez AF

4 Ağustos 2022 yılında Charlotte

Adilson Malanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adilson Malanda şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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