Karol Swiderski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Swiderski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Swiderski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karol Swiderski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karol Swiderski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Swiderski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Swiderski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Swiderski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Swiderski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Swiderski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Swiderski 23 Ocak 1997 tarihinde Rawicz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Świderski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Swiderski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Karol Swiderski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Karol Swiderski'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Karol Swiderski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/swider9/

Karol Swiderski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Swiderski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Karol Swiderski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Swiderski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SMS Lodz

18 Temmuz 2014 yılında Jagiellonia

20 Ocak 2019 yılında PAOK

26 Ocak 2022 yılında Charlotte

Karol Swiderski kimdir

Karol Swiderski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Swiderski şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rawia Rawicz (2010–2012), UKS SMS Łódź (2012–2014)

Karol Swiderski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 8 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 5 gol atmıştır.

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Karol Swiderski nereli

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