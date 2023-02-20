Chris Hegardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Hegardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Hegardt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Hegardt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Hegardt 6 Ocak 2002 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Hegardt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Hegardt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Hegardt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Hegardt'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Hegardt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Hegardt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Hegardt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Hegardt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında LA Galaxy Acad.

1 Temmuz 2017 yılında ASC San Diego

1 Temmuz 2018 yılında Seattle Academy

8 Ağustos 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle Academy

6 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2020 yılında Seattle Academy

1 Ocak 2021 yılında Georgetown

6 Ocak 2022 yılında Charlotte

17 Haziran 2022 yılında Charlotte Ind.

19 Haziran 2022 yılında Charlotte

Chris Hegardt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Hegardt şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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