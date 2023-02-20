Nimfasha Berchimas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nimfasha Berchimas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nimfasha Berchimas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nimfasha Berchimas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nimfasha Berchimas 22 Şubat 2008 tarihinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri,Burundi uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nimfasha Berchimas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Nimfasha Berchimas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 17 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Nimfasha Berchimas'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.
Nimfasha Berchimas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/0fficial_nimfa/
Nimfasha Berchimas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nimfasha Berchimas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında CLTFC Academy
17 Kasım 2022 yılında Charlotte
Nimfasha Berchimas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nimfasha Berchimas şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Nimfasha Berchimas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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