Kamil Jozwiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Jozwiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Jozwiak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kamil Jozwiak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kamil Jozwiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Jozwiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Jozwiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Jozwiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Jozwiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Jozwiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Jozwiak 22 Nisan 1998 tarihinde Międzyrzecz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kamil Jóźwiak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Jozwiak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Kamil Jozwiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kamil Jozwiak'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kamil Jozwiak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kamil.jozwiak7/

Kamil Jozwiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Jozwiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kamil Jozwiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Jozwiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lech U19

1 Temmuz 2014 yılında Lech Poznan II

14 Ocak 2016 yılında Lech Poznan

5 Ocak 2017 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2017 yılında Lech Poznan

16 Eylül 2020 yılında Derby

11 Mart 2022 yılında Charlotte

Kamil Jozwiak kimdir

Kamil Jozwiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Jozwiak şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Junior Zbąszynek, UKP Zielona Góra, Lech Poznań

Kamil Jozwiak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 21 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kamil Jozwiak nereli

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