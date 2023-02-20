Orrin Mckinze Gaines İi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orrin Mckinze Gaines İi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orrin Mckinze Gaines İi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orrin Mckinze Gaines İi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Orrin Mckinze Gaines İi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orrin Mckinze Gaines İi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orrin Mckinze Gaines İi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orrin Mckinze Gaines İi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orrin Mckinze Gaines İi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orrin Mckinze Gaines İi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orrin Mckinze Gaines İi 2 Mart 1998 tarihinde Austin, Texas şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orrin Mckinze Gaines İi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PG 120 Sport Agency yapmaktadır. Orrin Mckinze Gaines İi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 14 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Orrin Mckinze Gaines İi'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Orrin Mckinze Gaines İi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orrin Mckinze Gaines İi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Orrin Mckinze Gaines İi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orrin Mckinze Gaines İi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2017 yılında Darmstadt 98

28 Ocak 2019 yılında FSV Zwickau

30 Haziran 2019 yılında Darmstadt 98

8 Temmuz 2019 yılında Sonnenhof-Gr.

15 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 II

30 Temmuz 2021 yılında Austin

14 Aralık 2021 yılında Charlotte

Orrin Mckinze Gaines İi kimdir

Orrin Mckinze Gaines İi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orrin Mckinze Gaines İi şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lonestar SC (-2016), VfL Wolfsburg (2016-2017)

Orrin Mckinze Gaines İi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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Orrin Mckinze Gaines İi nereli

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