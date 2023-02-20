Andre Shinyashiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Shinyashiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Shinyashiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Shinyashiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Shinyashiki 11 Haziran 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,Japonya uyrukludur.Gerçek adı da Andre Bava Shinyashiki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Shinyashiki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Andre Shinyashiki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 3 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Shinyashiki'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andre Shinyashiki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ashinyashiki9

http://www.instagram.com/andrebava99/

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Andre Shinyashiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Shinyashiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andre Shinyashiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Shinyashiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Denver Pioneers

1 Mayıs 2017 yılında Des Moines

1 Ağustos 2017 yılında Denver Pioneers

1 Mayıs 2018 yılında Colorado U23

1 Ağustos 2018 yılında Denver Pioneers

11 Ocak 2019 yılında Colorado

3 Mayıs 2022 yılında Charlotte

Andre Shinyashiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Shinyashiki şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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