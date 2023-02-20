Patrick Agyemang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Agyemang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Patrick Agyemang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Agyemang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.