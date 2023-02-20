Patrick Agyemang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Agyemang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Agyemang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrick Agyemang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrick Agyemang 7 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Patrick K. Agyemang şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrick Agyemang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Agyemang'nin Charlotte FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Patrick Agyemang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrick Agyemang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Charlotte
Patrick Agyemang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrick Agyemang şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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