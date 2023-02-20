Kerwin Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerwin Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerwin Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerwin Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerwin Vargas 2 Ocak 2002 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kerwin Andrés Calderón Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerwin Vargas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SoccerSoul yapmaktadır. Kerwin Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 2 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Kerwin Vargas'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kerwin Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/officialkerwinvargas/

Kerwin Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerwin Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kerwin Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerwin Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Feirense

2 Mayıs 2022 yılında Charlotte

Kerwin Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerwin Vargas şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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