Enzo Copetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Copetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Copetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Copetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Copetti 16 Ocak 1996 tarihinde Resistencia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Nahuel Copetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Copetti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Copetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte FC futbol takımında oynamaktadır. Charlotte FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Copetti'nin Charlotte FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Enzo Copetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzocopetti1/

Enzo Copetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Copetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Enzo Copetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Copetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rafaela

16 Şubat 2021 yılında Racing Club

31 Aralık 2021 yılında Rafaela

1 Ocak 2022 yılında Racing Club

31 Ocak 2023 yılında Charlotte

Enzo Copetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Copetti şuan Charlotte FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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