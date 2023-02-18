Branimir Cipetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Cipetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Branimir Cipetic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Branimir Cipetic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Branimir Cipetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Cipetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branimir Cipetic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branimir Cipetic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branimir Cipetic 24 Mayıs 1995 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Branimir Cipetić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branimir Cipetic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARENA Sport Agency yapmaktadır. Branimir Cipetic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Branimir Cipetic'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Branimir Cipeticboyu ve yaşı kaç

Branimir Cipetic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branimir Cipetic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Branimir Cipetic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branimir Cipetic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk U19

26 Şubat 2014 yılında Alicante U19

1 Temmuz 2014 yılında CD Torrevieja

1 Ocak 2016 yılında Elche Ilicitano

7 Temmuz 2017 yılında CD Vitoria

4 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

20 Ocak 2021 yılında NK Lokomotiva

Branimir Cipetic kimdir

Branimir Cipetic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branimir Cipetic şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Hajduk Split (2006-2014)

Branimir Cipetic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Branimir Cipetic nereli

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