Branimir Kalaica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Kalaica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Branimir Kalaica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Branimir Kalaica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Branimir Kalaica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Kalaica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branimir Kalaica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branimir Kalaica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branimir Kalaica 1 Haziran 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branimir Kalaica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Branimir Kalaica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Branimir Kalaica'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Branimir Kalaica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/branimirkalaica16/

Branimir Kalaicaboyu ve yaşı kaç

Branimir Kalaica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branimir Kalaica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Branimir Kalaica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branimir Kalaica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Benfica B

1 Temmuz 2021 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2023 yılında NK Lokomotiva

Branimir Kalaica kimdir

Branimir Kalaica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branimir Kalaica şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GNK Dinamo Zagreb (2011-2016)

Branimir Kalaica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Branimir Kalaica nereli

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