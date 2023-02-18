Krsevan Santini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krsevan Santini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krsevan Santini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Krsevan Santini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Krsevan Santini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krsevan Santini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krsevan Santini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krsevan Santini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krsevan Santini 11 Nisan 1987 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Krševan Santini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krsevan Santini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Krsevan Santini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 31 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Krsevan Santini'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krsevan Santiniboyu ve yaşı kaç

Krsevan Santini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krsevan Santini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Krsevan Santini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krsevan Santini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2007 yılında HNSK Moslavina

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2009 yılında NK Velebit Benkovac

29 Ocak 2010 yılında Hrv Dragovoljac

16 Temmuz 2010 yılında Inter Zapresic

25 Şubat 2013 yılında Zorya Luhansk

7 Ocak 2016 yılında EN Paralimniou

1 Temmuz 2016 yılında Neftçi Baku

15 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Inter Zapresic

12 Şubat 2018 yılında NK Osijek

11 Şubat 2019 yılında NK Domzale

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2019 yılında NK Domzale

2 Temmuz 2019 yılında Jagiellonia

7 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

31 Aralık 2020 yılında NK Lokomotiva

Krsevan Santini kimdir

Krsevan Santini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krsevan Santini şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Zadar

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Krsevan Santini nereli

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