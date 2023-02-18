Gabriel Groznica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Groznica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Groznica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Groznica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Groznica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Groznica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Groznica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Groznica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Groznica 12 Mart 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Groznica Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRUEFOOTBALLSTORY yapmaktadır. Gabriel Groznica, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Groznica'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Groznicaboyu ve yaşı kaç

Gabriel Groznica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Groznica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Groznica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Groznica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Lokomotiva

9 Ağu 2021 yılında NK Jarun

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

Gabriel Groznica kimdir

Gabriel Groznica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Groznica şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Groznica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Groznica nereli

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