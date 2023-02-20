Brent Kallman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Kallman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brent Kallman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brent Kallman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brent Kallman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Kallman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brent Kallman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Kallman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brent Kallman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brent Kallman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brent Kallman 4 Ekim 1990 tarihinde Omaha, Nebraska şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brent Kallman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 23 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Brent Kallman'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brent Kallman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brent Kallman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Brent Kallman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brent Kallman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Des Moines

1 Ağustos 2012 yılında CU Bluejays

21 Mayıs 2013 yılında Minnesota NASL

23 Ocak 2017 yılında Minnesota

14 Ağustos 2020 yılında El Paso

30 Kasım 2020 yılında Minnesota

Brent Kallman kimdir

Brent Kallman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brent Kallman şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Brent Kallman nereli

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